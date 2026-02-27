Этим лицам также предложили предоставить адресную соцпомощь

Предлагается устранить ограничения для безработных граждан на обращение за адресной государственной социальной помощью до завершения процесса организации самозанятости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данное предложение отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Так, предлагается внести изменения в законодательство с целью снятия ограничений для безработных лиц - до полного завершения процесса организации самозанятости (до передачи имущества). Отмечается, что в ряде случаев обеспечение граждан соответствующим имуществом затягивается более чем на один год, поэтому предлагается предоставить им возможность пользоваться другими формами занятости либо обращаться за адресной государственной социальной помощью.

Кроме того, среди предложений - внесение изменений в "Правила организации самозанятости" для определения срока до заключения договора о передаче имущества. Предлагается исчислять этот срок с даты размещения решения местной комиссии, созданной Государственным агентством занятости, о привлечении безработного или ищущего работу лица к самозанятости в его электронном кабинете, а также с момента направления уведомления по почте и посредством SMS на мобильный телефон.

Отметим, что согласно действующим "Правилам организации самозанятости", если до передачи имущества выясняется, что привлеченное к самозанятости лицо уже является занятым, соответствующее местное подразделение Государственного агентства занятости либо центры DOST в течение 5 рабочих дней принимают решение о прекращении передачи имущества и оказания поддержки по самозанятости, после чего информация размещается в электронном кабинете гражданина и направляется ему по почте и SMS.