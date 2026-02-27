Этим лицам удостоверение личности предлагается выдавать бесплатно

В Азербайджане предлагается выдавать гражданам, не достигшим 15 лет, удостоверение личности бесплатно в течение десяти дней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, который обсуждался сегодня на заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Согласно закону "О государственной пошлине", за выдачу или замену удостоверения личности гражданину Азербайджана, не достигшему 15 лет, в случае оформления или замены в течение десяти дней взимается государственная пошлина в размере 5 манатов.

В докладе Омбудсмена предлагается, чтобы выдача или замена удостоверения личности для граждан Азербайджана, не достигших 15 лет, осуществлялась на бесплатной основе в течение десяти дней.