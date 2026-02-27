Срок возврата переплаченной пенсии могут сократить

В Азербайджане предлагается сократить срок, в течение которого из пенсии пенсионера удерживаются уже выплаченные суммы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, который обсуждался сегодня на заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Так, учитывая, что переплата по трудовой пенсии и надбавке к ней возникла не по вине пенсионера, а по причинам, связанным с работой соответствующего органа, а также с целью смягчения финансовой нагрузки на пенсионеров, предлагается сократить срок удержания уже выплаченной трудовой пенсии и надбавки с 3 лет до 1 года.

Отметим, что согласно Закону "О трудовых пенсиях", переплата по трудовой пенсии и надбавке к ней удерживается с пенсионера за последние 3 года. При этом удержание производится на основании решения органа, назначившего пенсию, с согласия пенсионера; при отсутствии согласия - в судебном порядке.

Сумма, удерживаемая из трудовой пенсии и надбавки к ней, не может быть меньше 10% и больше 20% ежемесячной пенсии, подлежащей выплате пенсионеру, если иное не предусмотрено другими основаниями. Если удерживаемая сумма меньше 10%, она удерживается полностью.

В любом случае общая сумма удержаний не должна превышать 50% трудовой пенсии и надбавки, подлежащей выплате пенсионеру.

Если выплата трудовой пенсии и надбавки при непогашенном долге приостанавливается в случаях, предусмотренных законом, оставшаяся часть долга возвращается добровольно или в судебном порядке.