Этим гражданам могут предложить новые льготы при трудоустройстве

Предлагается при организации самозанятости также отдавать предпочтение лицам, имеющим на попечении трех и более детей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) за 2025 год, который обсуждался сегодня на заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Согласно "Правилам организации самозанятости", при организации самозанятости преимущество предоставляется лицам, получающим адресную государственную социальную помощь, лицам с инвалидностью, членам семей шехидов, зарегистрированным безработными более одного года, лицам, которым до достижения пенсионного возраста осталось менее двух лет, а также безработным, освобожденным из мест лишения свободы.

В докладе Омбудсмана предлагается для повышения эффективности обеспечения занятости безработных, близких к пенсионному возрасту, заменить установленный срок в 2 года на 5 лет, а также внести изменения, предусматривающие включение в этот перечень лиц с тремя и более детьми для усиления социальной защиты многодетных семей.