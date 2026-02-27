https://news.day.az/officialchronicle/1818715.html Состоялась встреча Первой леди Мехрибан Алиевой с Первой леди Эфиопии - ВИДЕО 27 февраля состоялась встреча Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с первой леди Эфиопии Зинаш Таячеу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Первой леди Мехрибан Алиевой с Первой леди Эфиопии - ВИДЕО
27 февраля состоялась встреча Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с Первой леди Эфиопии Зинаш Таячеу.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре