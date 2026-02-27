https://news.day.az/society/1818695.html Начался медиатур в Ходжавендский район Азербайджана - ФОТО В рамках поездки, организованной по поручению Президента Ильхама Алиева, журналисты были направлены в район. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представители СМИ сначала посетили село Ходжавенд района Ходжавенд и встретились с переселенными жителями.
