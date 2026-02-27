Начался медиатур в Ходжавендский район Азербайджана

В рамках поездки, организованной по поручению Президента Ильхама Алиева, журналисты были направлены в район.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представители СМИ сначала посетили село Ходжавенд района Ходжавенд и встретились с переселенными жителями.

Была предоставлена подробная информация о созданной в селе инфраструктуре, условиях, предоставленных для жителей, а также о проектах, которые планируется реализовать в ближайшей перспективе.

Новость обновляется