В Азербайджане предложили давать отсрочку от призыва студентам-заочникам

Предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, обучающимся на заочной форме обучения, для продолжения образования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данное предложение отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Так, в целях обеспечения права на образование без дискриминации и реализации принципа равенства предлагается внести соответствующие изменения в Закон "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающие предоставление отсрочки от призыва также лицам, обучающимся по заочной форме обучения.