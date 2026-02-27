Одна из самых больших звезд во Вселенной вскоре взорвется

Одна из крупнейших известных звезд во Вселенной - WOH G64 - пережила резкую эволюционную трансформацию и, возможно, приближается к взрыву сверхновой. К такому выводу пришла международная группа астрономов под руководством Гонсало Муньоса-Санчеса из Национальной обсерватории Афин.

Как передает Day.Az, результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

WOH G64 находится в Большом Магеллановом Облаке - карликовой галактике-спутнике Млечного Пути, на расстоянии около 160 тысяч световых лет от Земли. Звезда была открыта в 1970-х годах и оказалась гигантом: ее радиус более чем в 1500 раз превышает солнечный. В 2024 году она стала первой звездой за пределами нашей галактики, которую удалось детально сфотографировать с помощью интерферометра Very Large Telescope Европейской южной обсерватории. На изображениях был виден плотный пылевой кокон, указывающий на активную потерю массы.

Согласно новой работе, в 2014 году WOH G64 перешла из стадии красного сверхгиганта в более редкое и нестабильное состояние - желтого гипергиганта. Исследователи предполагают, что это может означать, что звезда активно сбрасывает внешние слои и вступает в финальную фазу своей короткой жизни.

Возраст WOH G64 оценивается менее чем в 5 миллионов лет. Для сравнения, возраст Солнца составляет около 4,6 миллиардов лет. Однако массивные звезды живут гораздо короче: они быстро расходуют термоядерное топливо, проходя через различные стадии эволюции за считанные миллионы лет. Сначала они сжигают водород в ядре, затем переходят к горению гелия и раздуваются до размеров красных сверхгигантов. Лишь самые массивные из них могут стать гипергигантами - крайне нестабильными звездами, которые предшествуют взрыву сверхновой.

Авторы работы предполагают, что резкое изменение свойств WOH G64 может быть связано с выбросом значительной части ее внешней оболочки. Одна из гипотез заключается во взаимодействии с соседней звездой-компаньоном, наличие которой подтверждено спектральным анализом. Другая теория указывает на так называемую фазу "сверхветра", когда из-за мощных внутренних пульсаций звезда начинает интенсивно терять массу перед коллапсом ядра.

Предсказать точное время взрыва невозможно. Это может случиться как через тысячи лет, так и гораздо быстрее по астрономическим меркам. Если WOH G64 действительно взорвется как сверхновая в ближайшем будущем, это станет редким событием - наблюдением гибели массивной звезды за пределами Млечного Пути, что поможет ученым глубже понять последние этапы эволюции самых крупных звезд.