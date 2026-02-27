Кварацхелия, Серлот и Осимхен попали в команду недели Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала команду недели Лиги чемпионов после ответных стыковых матчей плей-офф, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

Вратарь: Ян Облак ("Атлетико").

Защитники: Давиде Дзаппакоста ("Аталанта"), Один Бертуфт ("Буде-Глимт"), Эдмон Тапсоба ("Байер"), Уэстон Маккенни ("Ювентус").

Полузащитники: Орельен Тчуамени ("Реал"), Сандро Тонали ("Ньюкасл"), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Йенс Петтер Хеуге ("Буде-Глимт").

Нападающие: Виктор Осимхен ("Галатасарай"), Александер Серлот ("Атлетико").

Напомним, что в 1/8 финала вышли "Байер", "Атлетико", "Ньюкасл", "Буде-Глимт", "Аталанта", "ПСЖ", "Галатасарай" и "Реал".

Они присоединились к "Арсеналу", "Баварии", "Ливерпулю", "Тоттенхэму", "Барселоне", "Челси", "Спортингу" и "Манчестер Сити", которые обеспечили себе место в этой стадии по итогам общего этапа.