В Турции мужчина полчаса пытался разбудить кота на капоте - ВИДЕО
В Турции мужчина полчаса пытался разбудить кота на капоте - не помогло даже то, что машина начала движение.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
