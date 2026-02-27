Вооруженная группа попыталась незаконно пересечь границу Азербайджана

20 февраля на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы была зафиксирована попытка нарушения государственной границы со стороны Ирана в направлении Азербайджанской Республики четырьмя неизвестными лицами.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Государственная пограничная служба.

Отмечается, что пограничная застава была немедленно поднята по команде "К оружию", после чего были приняты необходимые меры по предотвращению нарушения государственной границы.

Пограничный наряд отдал команду "Стой", после чего нарушители были преследованы, а также был произведен предупредительный выстрел в воздух. Однако нарушители не подчинились требованиям, оказали вооруженное сопротивление и открыли огонь с целью посягательства на жизнь пограничников. Бросив находившиеся при них свертки, они воспользовались темным временем суток и лесистой местностью и скрылись в обратном направлении.

В результате проведенных совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел поисковых и оперативных мероприятий на территории были обнаружены и изъяты три свертка, принадлежавшие нарушителям, с наркотическими средствами общим весом 33 килограмма 900 граммов, а также другие вещественные доказательства.

О произошедшем инциденте была проинформирована противоположная сторона по линии пограничных представителей.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные и розыскные мероприятия.