https://news.day.az/society/1818672.html Хорошая новость для получающих соцпособия и стипендии Подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Государственный фонд социальной защиты сегодня произвел выплату пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за февраль. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве в ответ на запрос АПА.
Хорошая новость для получающих соцпособия и стипендии
Подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Государственный фонд социальной защиты сегодня произвел выплату пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за февраль.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве в ответ на запрос АПА.
Таким образом, Фонд завершил выплату всех социальных начислений за текущий месяц.
Ранее, 13 февраля, были выплачены пенсии за февраль пенсионерам, проживающим в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе и Нахчыванской Автономной Республике, а 20 февраля - пенсионерам в других регионах страны, а также лицам, которым пенсия назначена на льготных условиях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре