Хорошая новость для получающих соцпособия и стипендии

Подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Государственный фонд социальной защиты сегодня произвел выплату пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за февраль.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве в ответ на запрос АПА.

Таким образом, Фонд завершил выплату всех социальных начислений за текущий месяц.

Ранее, 13 февраля, были выплачены пенсии за февраль пенсионерам, проживающим в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе и Нахчыванской Автономной Республике, а 20 февраля - пенсионерам в других регионах страны, а также лицам, которым пенсия назначена на льготных условиях.