Стало известно, почему в смартфонах Samsung стоят устаревшие батареи

Руководитель отдела исследований и разработок мобильного подразделения Samsung, Вон Джун Чхве, в интервью The Verge рассказал, почему в флагманской линейке Galaxy S26 нет встроенной беспроводной магнитной зарядки, аналогичной Apple MagSafe, передает Day.Az.

По его словам, решение было принято для того, чтобы сохранить оптимальный баланс между размерами устройств и их автономностью. Исходя из пользовательских предпочтений, в Samsung отметили, что от 80% до 90% владельцев смартфонов используют защитные чехлы.

На рынке уже есть много аксессуаров с магнитными элементами, что позволило компании не интегрировать аналогичную систему непосредственно в корпус устройства.

В Samsung добавили, что добавление магнитного кольца внутрь устройства потребовало бы либо увеличения толщины корпуса, либо уменьшения емкости аккумулятора. Инженеры сочли такой компромисс неоправданным, так как увеличение толщины и снижение времени работы от батареи перевешивают преимущества встроенной магнитной фиксации.

Однако компания не исключает возможность возвращения к этой идее в будущем. Samsung готова рассмотреть внедрение магнитной системы, если это не повлияет на толщину устройства и его автономность.