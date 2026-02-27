Вниманию тех, кто сталкивается с психологическим давлением на работе

Предлагается дополнить Трудовой кодекс новой статьей под названием "Психологическое давление (моббинг) на рабочем месте".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данное предложение отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Так, предлагается включить в Трудовой кодекс новую статью "Психологическое давление (моббинг) на рабочем месте" и обобщить в ней соответствующие правовые отношения.

Кроме того, среди предложений - внесение изменений, предусматривающих возможность одностороннего расторжения трудового договора работником в случаях повторного психологического насилия (моббинга) на рабочем месте.