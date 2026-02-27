В Samsung назвали причину отсутствия в их смартфонах фишки iPhone

Руководитель отдела исследований и разработок мобильного подразделения Samsung, Вон Джун Чхве, в интервью The Verge объяснил, почему флагманская линейка Galaxy S26 не получила встроенную беспроводную магнитную зарядку, аналогичную Apple MagSafe, передает Day.Az.

По словам топ-менеджера, решение было принято с целью сохранить оптимальный баланс между размерами устройств и их автономностью. В Samsung исходили из статистики: от 80% до 90% владельцев смартфонов используют защитные чехлы.

На рынке уже есть большое количество аксессуаров с магнитными элементами, что позволило отказаться от интеграции такой системы непосредственно в корпус устройства.

В Samsung подчеркнули, что размещение магнитного кольца внутри смартфона потребовало бы увеличения толщины корпуса или сокращения емкости аккумулятора. Инженеры сочли, что такой компромисс не оправдан с точки зрения потребительской ценности, так как дополнительные миллиметры корпуса и возможное снижение времени работы от батареи перевешивают преимущества встроенной магнитной фиксации.

Однако компания не исключает возможность возвращения к этой идее в будущем. По мере развития технологий Samsung готова внедрить магнитную систему, если это не повлияет на толщину устройств и их батареи.