SOCAR и Masdar обсудили проекты "зеленой" энергии в Азербайджане

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Masdar обсудили реализуемые в Азербайджане проекты "зеленой" энергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором компании Masdar Мухаммадом Джамилем Аль Рамахи.

На встрече была выражена удовлетворенность успешным сотрудничеством между SOCAR и компанией Masdar в области развития возобновляемых источников энергии. В частности, были рассмотрены работы, проведенные в рамках совместных проектов по строительству ветряных и солнечных электростанций в Азербайджане.

Также были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в области справедливого энергетического перехода и декарбонизации, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и укрепления партнерства по данным направлениям.