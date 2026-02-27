https://news.day.az/officialchronicle/1818758.html От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан официальный обед в честь Премьер-министра и Первой леди Эфиопии - ВИДЕО 27 февраля от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный обед в честь Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али и Первой леди Зинаш Таячеу.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
