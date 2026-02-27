От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан официальный обед в честь Премьер-министра и Первой леди Эфиопии

27 февраля от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой был дан официальный обед в честь Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али и Первой леди Зинаш Таячеу.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

