Разработана Госпрограмма по развитию туризма

Определены основные приоритетные направления для обеспечения системного развития туризма.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на общественных слушаниях в комитете по труду и социальной политике Милли Меджлиса, посвященных теме "Текущее состояние сферы туризма в Азербайджане и перспективы развития".

Он отметил, что в число приоритетных направлений входят внедрение безвизового режима для целевых рынков, обеспечение конкурентоспособности цен на перевозки воздушным транспортом, создание устойчивого Фонда развития туризма, формирование благоприятной фискальной и инвестиционной среды. Также в программу входят меры по подготовке Документа по стимулированию инвестиций в туризм. "Комплексное осуществление этих мероприятий обеспечит системный, сбалансированный и экономически измеряемый рост в сфере туризма. Также это поможет увеличить экспорт туристических услуг, создаст новые рабочие места и усилит международную конкурентоспособность Азербайджана как туристической дестинации", - подчеркнул председатель Государственного агентства.

По его словам, с целью реализации мероприятий по этим приоритетным направлениям разработана "Государственная программа по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы". В настоящее время программа находится на стадии обсуждения государственными структурами. "Документ включает вопросы расширения авиасообщения, продвижения страны в таких туристических направлениях, как гастрономический, оздоровительный, зимний и экологический туризм, поддержку микро- и малых предпринимателей в сфере туризма, улучшение системы классификации и учета промышленных объектов. Также предусмотрены меры по повышению доступности основных туристических точек в регионах, развитию образовательных программ и инфраструктуры в сфере туризма, а также других мероприятий, поддерживающих развитие туризма. Одним из приоритетных направлений является расширение рекламных кампаний и социальных медиаакций на целевых туристических рынках", - добавил Ф. Нагиев.

