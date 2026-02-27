Политика Афганистан пригрозил перенести боевые действия в столицу Пакистана

Начальник генерального штаба армии Афганистана Кари Фасихуддин Фитрат предупредил, что афганские силы могут перенести боевые действия вглубь территории Пакистана, включая Исламабад, при возникновении угрозы нацбезопасности. Видеосообщение опубликовано на странице минобороны страны в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если они будут угрожать безопасности, у наших сил есть необходимый потенциал, чтобы сделать так, что в их [административных] центрах, в их столице, Исламабаде, будет небезопасно", - сказал он.

Фитрат отметил, что Афганистан не оставит без ответа посягательства на свою территорию.

В то же время представитель правительства талибов (движение внесено в список террористических организаций) Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан готов к мирному решению проблем, возникших в ходе конфликта с Пакистаном.

27 февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале открытой войны с правительством талибов в Афганистане на фоне авиаударов по Кабулу и Кандагару и взаимных обвинений в терроризме. Стороны сообщают о десятках погибших и захваченных позициях, эскалация набирает обороты.