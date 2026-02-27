В Милли Меджлисе представлен ежегодный доклад омбудсмена

27 февраля состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по правам человека. Председатель комитета Захид Орудж сообщил, что в повестку дня включен один вопрос - доклад уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2025 год.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в представленном к обсуждению докладе отмечается, что 2025 год запомнился для страны важными процессами на национальном и международном уровнях. В связи с 30-летием принятия Конституции Азербайджанской Республики и 5-й годовщиной Победы в Отечественной войне, согласно соответствующему распоряжению Президента Азербайджанской Республики, 2025 год объявлен "Годом Конституции и Суверенитета". Подчеркивается, что это имеет стратегическое значение с точки зрения укрепления традиций государственности, вывода строительства правового государства на новый этап и дальнейшего повышения международного авторитета страны. Также отмечено, что инициатива служит продвижению принципов верховенства закона и суверенитета. Было подчеркнуто, что принятое по инициативе главы государства решение об амнистии, охватившее более 20 тысяч человек, стало одним из важнейших шагов, основанных на принципах гуманизма.

Говоря о структуре и содержании документа, председатель комитета отметил, что в нем отражена динамика выполнения обязательств и направлений деятельности омбудсмена в сфере защиты прав человека. З. Орудж сообщил, что в прошлом году в адрес омбудсмена поступило 42 685 обращений граждан. Кроме того, в течение года на "горячую линию - 916" поступило 14 718 обращений.

Отмечено, что в докладе нашли отражение вопросы гражданских прав, в том числе связанные с жилищным фондом - купля-продажа недвижимости, регистрационные вопросы.

Подчеркивается, что институт омбудсмена также держит в центре внимания вопрос возвращения на родину граждан Азербайджана, находящихся в лагерях пленных в Сирии.

Отмечено, что в части доклада, касающейся права на охрану здоровья, основное внимание уделено вопросам доступности медицинских услуг для чувствительных групп населения, детей и лиц с инвалидностью, а также представлен подход к оценке ситуации с количеством врачей в регионах на основе данных Государственного комитета статистики Азербайджанской Республики. В докладе также отражен вопрос числа больных наркоманией и токсикоманией и отмечен ряд моментов в данной сфере.

Подчеркивается, что в документ включен вопрос возвращения в Западный Азербайджан, а также представлена подробная информация о деятельности уполномоченного по правам человека в сфере международного сотрудничества.

В ходе обсуждений выступили заместитель председателя комитета Арзухан Али-заде, члены комитета Азер Аллахверанов, Хикмет Мамедов, Рази Нуруллаев, Бахруз Магеррамов, Вугар Рагимзаде, Мубариз Гурбанлы, Нагиф Гамзаев, Эльман Насиров, Сайяд Аран, председатель Общественного объединения помощи женщинам "Темиз дюнья" Мехрибан Зейналова, председатель Общественного объединения "Бакинский ресурсный и учебный центр НПО" Рауф Зейни, президент Фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев, председатель Комитета по демократии и правам человека Чингиз Ганизаде, председатель Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, председатель правления Национального форума НПО Рамиль Искендерли, председатель Общественного объединения "Женщины XXI века" Махира Амиргусейнова, председатель Общественного объединения "Свободные потребители" Эйюб Гусейнов, председатель Общественного объединения "Организация защиты прав нефтяников" Мирвари Гахраманова, председатель Международного Евразийского фонда прессы Умуд Мирзоев, заведующий сектором законодательства по правам человека отдела государственного строительства, административного и военного законодательства Аппарата парламента Сарван Садыгов и другие.

В выступлениях была высоко оценена деятельность института омбудсмена по обеспечению прав в сфере труда и занятости, социального обеспечения, образования, здравоохранения, расширению связей с международными организациями, внедрению новых механизмов предотвращения дезинформации, общественному участию, правовому просвещению и другим областям, а также был выдвинут ряд предложений.

Руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы прокомментировал высказанные мнения и дал разъяснения по ряду поднятых вопросов.

Сообщается, что из 94 предложений, отраженных в докладе, 67 являются новыми, а 27 сохраняют свою актуальность.

Руководитель Аппарата подчеркнул, что вопрос защиты прав западных азербайджанцев и обеспечения их права на возвращение постоянно находится в центре внимания.

Отмечено, что в регионах проводятся выездные приемы граждан, и многие их проблемы решаются на месте.

Также сообщается, что в ежегодном докладе затронуты вопросы исполнения судебных решений, в том числе сложности при исполнении решений по алиментам, необходимость создания Фонда алиментов, а также вопросы оказания правовой помощи.

В завершение доклад уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2025 год был признан удовлетворительным и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В заседании приняли участие члены комитета Турал Гянджалиев, Севиль Микаилова, Мирджалил Гасымлы, представители институтов гражданского общества и другие участники.