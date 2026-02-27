Как Москва бегает от неудобных вопросов о катастрофе AZAL

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлении МИД России по поводу авиакатастрофы самолета AZAL.

Day.Az представляет публикацию:

Мария Захарова опять вчера заговорила о сбитом самолете AZAL. Журналистам был предложен привычный ряд отговорок о "скорых контактах по этому поводу" и "последовательной работе". Когда Захаровой напомнили о словах главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что Баку ждет от Москвы выполнения ее обязательств, то она в ответ заявила, что Москва, мол, "нацелена полностью урегулировать все остающиеся вопросы".

Маш, серьезно? Правда что ли? Все-все-все вопросы? Да нам бы один хотя бы вопрос решить, с той самой авиакатастрофой!

Все ведь на столе давно. И расшифровки черных ящиков, и предварительные отчеты, и слитые в СМИ рассказы исполнителей. Все есть. Кроме правды.

А как только звучат более конкретные вопросы, у тебя, как и у твоего МИД-а в кармане одни официальные "версии", в ассортименте. То про пилотов вспоминаете, то про какие-то технические проблемы, то еще про что-нибудь такое же ложное.

Люди наивно ждут от вас уже даже не правду, а хоть какой-то намек на нее для начала. В ответ - какой-то странный цирк, раз за разом. Возьмите уже в МИД на работу шаманов или гадалок, дайте бы им пофантазировать и придумать что-нибудь. Их варианты были бы больше похожи на правду.