Госдеп США разрешил сотрудникам посольства в Израиле покинуть страну

Государственный департамент США объявил, что вспомогательный персонал американского посольства и члены семей дипломатов покидают Израиль. Решение, сообщается на сайте посольства США, принято 27 февраля "из-за угрозы безопасности".

Как передает Day.Az, Госдеп также отметил, что граждане США могут покинуть Израиль, "пока доступны коммерческие рейсы".

Посол США в Израиле Майк Хакаби разослал сотрудникам письмо, в котором объявил, что те, кому разрешено уехать из Израиля, "должны сделать это сегодня", пишет The New York Times. По словам Хакаби, "паниковать не стоит", но забронировать авиабилеты нужно как можно скорее.