Южная Корея и Азербайджан на одной волне - сквозь эпохи и стили

Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева вновь показал, что камерная музыка может звучать с поразительной масштабностью, глубиной и эмоциональной силой. Очередной концерт коллектива на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева превратился в музыкальное путешествие сквозь эпохи и стили, передает Day.Az.

Концерт объединил классицизм и романтизм, свет и драматизм, изящество и страсть. За дирижерским пультом - маэстро из Южной Кореи Чон Хун Бэ, чья выразительная интерпретация придала программе особую динамику, создав живой диалог музыки и эмоций.

Вечер открылся светлой и жизнеутверждающей Симфонией №6 Феликса Мендельсона, а затем прозвучала Сюита №3 "Древние танцы и арии" Отторино Респиги - изящная стилизация старинных мелодий. Особое лирическое настроение подарила Серенада для струнного оркестра Эдварда Элгара - музыка, полная романтической мягкости и благородной меланхолии. Кульминацией вечера стал Концерт №1 для виолончели с оркестром Йозефа Гайдна, где солировал заслуженный артист Алексей Милтых. Его исполнение отличалось виртуозностью, глубиной звучания и художественной свободой - публика отвечала продолжительными аплодисментами.

Этот вечер стал настоящим праздником для ценителей высокого искусства и ещё одним ярким подтверждением творческой энергии коллектива.

