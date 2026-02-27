SOCAR и bp подписали важное соглашение о разведке на Каспии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и bp подписали соглашение о сотрудничестве в области сейсмических и скважинных исследований в Каспийском бассейне, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Согласно документу, стороны реализуют проект по проведению современных сейсмических исследований с применением инновационных технологий. Целью является создание регионального псевдо-3D сейсмического объема путем адаптации и интеграции существующих сейсмических данных, собранных в разные периоды.

Отмечается, что это станет первым проектом подобного рода в азербайджанском секторе Каспийского моря.

"Создаваемый псевдо-3D сейсмический объем позволит существенно повысить качество региональной геологической интерпретации, снизив зависимость от отдельных 2D сейсмических линий. Такой подход обеспечит возможность 3D-картирования в масштабах всего бассейна, позволит более глубоко оценить разведочный потенциал и будет способствовать снижению рисков при реализации будущих проектов по разведке в Каспийском бассейне", - говорится в информации компании.

Подчеркивается, что в рамках сотрудничества SOCAR предоставит bp 2D сейсмические линии, данные по скважинам и геологические образцы.

"В свою очередь bp обеспечит обработку сейсмических данных и лабораторный анализ образцов. Псевдо-3D сейсмические данные будут предоставлены подрядной компанией, обладающей передовыми техническими возможностями и подтвержденным опытом применения данной технологии", - передает компания.

Отметим, что управление перформанса (управление служебной деятельностью), системно внедряемое в SOCAR с 2024 года, охватывает в общей сложности более 42 тысяч сотрудников предприятий, входящих в структуру компании, при этом эффективность более 14 тысяч специалистов и технических работников управляется на основе индивидуальных целевых карт.

Система управления перформанса включает планирование деятельности в соответствии со стратегическими целями, постановку задач, непрерывный мониторинг и механизмы обратной связи в течение года, итоговую оценку деятельности и процесс материального стимулирования на основе достигнутых результатов.

bp является оператором крупного морского месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" и газового месторождения "Шахдениз" в Азербайджане. Компания также участвует в проектах транспортировки углеводородов, включая трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский трубопровод, а также терминал в Сангачале.

Компания также приобрела доли участия в проектах разработки месторождения "Карабах" и структуры "Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара" (ADUA).

В сфере возобновляемой энергии компания работает над проектом солнечной электростанции "Шафаг".