Какой будет погода в марте в Азербайджане?

В марте текущего года средняя месячная температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме, а в некоторых районах - немного выше нее.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Количество осадков за месяц в целом прогнозируется на уровне климатической нормы, местами - несколько выше.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 6-9 градусов тепла, что близко к климатической норме и немного выше нее. Ночью температура составит 4-9 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до -3 градусов, днем - 8-13 градусов тепла, а в некоторые дни - до 20-25 градусов тепла. Месячное количество осадков прогнозируется близким к норме (20-27 мм).

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре средняя месячная температура составит 7-10 градусов тепла. Ночью ожидается 2-7 градусов тепла, в отдельные дни - морозы до -7 градусов, днем - 8-13 градусов тепла, местами до 19-24 градусов. Осадки - в пределах нормы (22-44 мм).

В Ханкенди, Шуше, Горанбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесан-Гедабекской зоне средняя температура ожидается на уровне 3-7 градусов тепла.

В Восточном Зангезуре (Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Зангилан) средняя температура составит 4-8 градусов тепла.

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Тертере и Физули средняя температура ожидается 7-11 градусов тепла, местами днем до 25 градусов.

В северо-западных и горных районах (Балакен, Загатала, Гах, Шеки, Габала, Исмаиллы, Губа, Гусар и др.) средняя температура составит 6-10 градусов тепла, в горах возможны морозы до -15 градусов.

В центральных районах (Евлах, Гёйчай, Агдаш, Имишли, Сабирабад, Сальян, Нефтчала и др.) средняя температура ожидается 8-11 градусов тепла, днем местами до 23-28 градусов.

В южных районах (Масаллы, Лерик, Лянкярань, Астара, Джалилабад и др.) средняя температура составит 6-9 градусов тепла, осадки - в пределах климатической нормы (56-112 мм).

