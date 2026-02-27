Состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ

В Лиге чемпионов УЕФА состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, турецкий футбольный клуб "Галатасарай", прошедший в плей-офф после победы над "Ювентусом" по сумме двух матчей (7:5), получил соперника в этой стадии.

По итогам жеребьевки "Галатасарай" сыграет против "Ливерпуля" в 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 .

Другие пары оказались следующими:

"ПСЖ" (Франция) - "Челси" (Англия)

"Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия)

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Аталанта" (Италия) - "Бавария" (Германия)

"Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" (Испания)

"Атлетико" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия)

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Спортинг" (Португалия)

"Байер 04" (Германия) - "Арсенал" (Англия).