Полузащитник "Карабаха" Монтьель о выходе из Лиги чемпионов

Полузащитник "Карабаха" Джони Монтьель прокомментировал завершение выступления агдамского клуба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Футболист подчеркнул значимость достигнутого результата и самоотдачу коллектива в противостояниях с ведущими командами Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, своими мыслями 27-летний легионер поделился в социальных сетях.

Монтьель отметил, что команда проделала большую работу и теперь сосредоточена на новых вызовах.

"Мы покидаем Лигу чемпионов не с опущенными, а с высоко поднятыми головами. Команда сражалась против лучших клубов и футболистов мира. Двигаясь в одном направлении, мы все вместе добились очень важного результата", - подчеркнул полузащитник.

По словам футболиста, коллектив приложит максимум усилий, чтобы вновь вернуться на этот уровень: "Мы будем бороться за то, чтобы снова оказаться здесь. Сейчас же пришло время подумать о задачах, которые ждут нас впереди".

Напомним, что "Карабах" дошел до раунда плей-офф Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступил английскому "Ньюкаслу" (1:6, 2:3).