В Баку откроется "Зимняя сказка"

В Хатаинском центре искусств состоится открытие творческого конкурсного проекта "Зимняя сказка", проходящего под девизом "Соприкоснись с природой, изобрази её таинственность" среди детей, подростков и молодёжи в возрасте от 8 до 21 года. Поступило более 1000 заявок из различных регионов, а участники представили свыше 1500 художественных работ на зимнюю тематику, сообщили Day.Az организаторы.

В представленных произведениях нашли отражение сцены зимних вечеров, зимняя природа, настроение, создаваемое снежной погодой, заснеженные пейзажи, "зимний сон" природы и воображаемые зимние картины. Выбранные произведения будут поочерёдно представлены в Хатаинском центре искусств.

Даты проведения:

3 марта - в 12:00 и 16:00

4 марта - в 12:00 и 16:00

5 марта - в 12:00 и 16:00

Каждому участнику, чья работа будет представлена на выставке, вручат сертификат. Кроме того, авторы 30 лучших произведений получат памятные подарки. Работы не будут возвращены - они войдут в коллекцию Хатаинской детской художественной галереи и будут использоваться для экспонирования и участия в культурных мероприятиях.

Отметим, что в выставке также принимают участие школьники из Эстонии. Их работы будут распечатаны организаторами, представлены в экспозиции, а авторам вручат сертификаты.

Организаторы выражают уверенность, что выставка "Зимняя сказка" послужит формированию бережного отношения молодого поколения к природе и привлечению внимания к вопросам её охраны, раскрытию творческого потенциала детей и молодежи.

Выбранные работы и авторы

https://online.fliphtml5.com/udgyq/uplk/

Организаторы - Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная картинная галерея, Хатаинская детская художественная галерея и Хатаинский центр искусств.

Поддержку оказывают - Азербайджанская государственная академия художеств, Азербайджанское телевидение и радиовещание, Исполнительная власть Хатаинского района и Союз художников Нахчыванской Автономной Республики.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.