В Шамахы произошло сильное землетрясение

В Шамахинском районе произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, эпицентр подземных толчков располагался на глубине 12 км.

Землетрясение произошло в 15:52 по местному времени. Магнитуда составила 4,7.

Подземные толчки в эпицентре ощущались силой около 5 баллов, в близлежащих районах - примерно 3-4 балла.

Отметим, что спустя 13 минут произошло еще одно землетрясение в Шамахы магнитудой 3,3. Затем МЧС Азербайджана выступило с заявлением в связи с последствиями землетрясения. Позже генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Йетирмишли заявил, что фиксируются слабые повторные подземные толчки в Шамахы.