https://news.day.az/world/1818748.html Китай призвал своих граждан воздержаться от поездок в Иран Китай рекомендовал своим гражданам не совершать поездки в Иран. Как передает Day.Az, с соответствующим заявлением выступили Министерство иностранных дел, посольство и консульские учреждения Китая. Отмечается, что гражданам Китая, находящимся в Иране, следует соблюдать меры безопасности и как можно скорее покинуть страну.
Китай призвал своих граждан воздержаться от поездок в Иран
Китай рекомендовал своим гражданам не совершать поездки в Иран.
Как передает Day.Az, с соответствующим заявлением выступили Министерство иностранных дел, посольство и консульские учреждения Китая.
Отмечается, что гражданам Китая, находящимся в Иране, следует соблюдать меры безопасности и как можно скорее покинуть страну.
Ранее Канада призвала граждан немедленно покинуть Иран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре