Китай призвал своих граждан воздержаться от поездок в Иран

Китай рекомендовал своим гражданам не совершать поездки в Иран.

Как передает Day.Az, с соответствующим заявлением выступили Министерство иностранных дел, посольство и консульские учреждения Китая.

Отмечается, что гражданам Китая, находящимся в Иране, следует соблюдать меры безопасности и как можно скорее покинуть страну.

Ранее Канада призвала граждан немедленно покинуть Иран.