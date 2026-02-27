Для лиц с нарушениями зрения могут разработать механизм электронной подписи

В Азербайджане предлагается разработать механизм электронной подписи для лиц с нарушениями зрения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данное предложение отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Так, в целях юридического признания подписи лиц с ограниченными возможностями зрения и устранения требования об обязательном участии третьего лица при подписании документов предлагается разработать и внедрить механизм, позволяющий таким гражданам читать и подтверждать документы посредством "ASAN imza" с использованием голосового интерфейса и поддержки экранного считывателя либо иных доступных способов электронной подписи.