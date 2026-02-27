Первый вице-президент Мехрибан Алиева назначена председателем Совета по цифровому развитию Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева назначена председателем Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в указе "О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в области цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инноваций в Азербайджанской Республике", подписанном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно указу, Совет утверждается в следующем составе:

Председатель Совета

Первый вице-президент Азербайджанской Республики

Члены Совета:

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности

Помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Министр науки и образования Азербайджанской Республики

Министр юстиции Азербайджанской Республики

Министр финансов Азербайджанской Республики

Министр экономики Азербайджанской Республики

Председатель Центрального банка Азербайджанской Республики

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.