Первый вице-президент Мехрибан Алиева назначена председателем Совета по цифровому развитию Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева назначена председателем Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в указе "О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в области цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инноваций в Азербайджанской Республике", подписанном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Согласно указу, Совет утверждается в следующем составе:
Председатель Совета
Первый вице-президент Азербайджанской Республики
Члены Совета:
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности
Помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Министр науки и образования Азербайджанской Республики
Министр юстиции Азербайджанской Республики
Министр финансов Азербайджанской Республики
Министр экономики Азербайджанской Республики
Председатель Центрального банка Азербайджанской Республики
Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре