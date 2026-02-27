В Азербайджане предложили повысить пенсии

Предлагается при повышении минимального размера трудовой пенсии пропорционально увеличивать все пенсии, назначенные до этого момента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данное предложение отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, который был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Так, предлагается при повышении минимального размера трудовой пенсии независимо от ее суммы увеличивать все ранее назначенные пенсии пропорционально соответствующему росту либо на установленную сумму (или в процентном соотношении).