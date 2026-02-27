Канада призывает граждан немедленно покинуть Иран.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на заявление канадского МИД.

Правительство Канады усиливает предупреждение о поездках, установив самый высокий уровень угрозы, и призывает всех канадцев, находящихся в Иране, покинуть страну как можно скорее, пока остаются открытыми безопасные пути для выезда.

В заявлении уточняется, что ситуация с безопасностью в Иране нестабильна, и гражданам, остающимся в стране, не смогут гарантировать консульскую помощь в случае обострения ситуации.