https://news.day.az/world/1818712.html Канада призывает граждан немедленно покинуть Иран Канада призывает граждан немедленно покинуть Иран. Об этом передает Day.Az со ссылкой на заявление канадского МИД.
Канада призывает граждан немедленно покинуть Иран
Канада призывает граждан немедленно покинуть Иран.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на заявление канадского МИД.
Правительство Канады усиливает предупреждение о поездках, установив самый высокий уровень угрозы, и призывает всех канадцев, находящихся в Иране, покинуть страну как можно скорее, пока остаются открытыми безопасные пути для выезда.
В заявлении уточняется, что ситуация с безопасностью в Иране нестабильна, и гражданам, остающимся в стране, не смогут гарантировать консульскую помощь в случае обострения ситуации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре