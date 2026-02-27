Военнослужащим в Азербайджане могут увеличить выплаты

В Азербайджане предлагается увеличить размеры ряда выплат, предоставляемых военнослужащим.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, который был обсужден сегодня на заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

В частности, с учетом денежного довольствия, выплачиваемого военнослужащим (за исключением проходящих срочную действительную военную службу) по занимаемой должности и воинскому званию, а также с учетом текущей ситуации и роста цен на аренду жилья предлагается увеличить размер денежной компенсации, установленной для временной аренды жилья.

Кроме того, целесообразным считается приведение размера пособия, выплачиваемого детям лиц, проходящих срочную действительную военную службу, в соответствие с установленным по стране прожиточным минимумом для детей.

Наряду с этим в целях усиления социальной защиты военнослужащих предлагается привести размер ежемесячной денежной компенсации на питание в соответствие с месячной стоимостью продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины в Азербайджанской Республике.