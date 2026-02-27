В Азербайджане работникам с большим стажем могут дать дополнительные дни отпуска

В Азербайджане предлагается предоставлять работнику дополнительный отпуск продолжительностью 8 календарных дней, если его трудовой стаж превышает двадцать лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) за 2025 год, который был обсужден сегодня на заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Согласно Трудовому кодексу, в зависимости от трудового стажа работникам предоставляется дополнительный отпуск: при стаже от пяти до десяти лет - 2 календарных дня, от десяти до пятнадцати лет - 4 календарных дня, свыше пятнадцати лет - 6 календарных дней.

В докладе Омбудсмана в целях более эффективного обеспечения трудовых и права на отдых работников предлагается предоставлять дополнительный отпуск продолжительностью 6 календарных дней при стаже от пятнадцати до двадцати лет и 8 календарных дней - при стаже свыше двадцати лет.