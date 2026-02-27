Сборная Азербайджана по баскетболу сыграет против Ирландии

Сегодня мужская сборная Азербайджана по баскетболу проведет очередной матч группы A первого отборочного раунда Евробаскета-2029. В этой игре национальная команда встретится на выезде со сборной Ирландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча начнется в 23:30 по бакинскому времени на Национальной баскетбольной арене в Дублине.

В состав азербайджанской команды вошли Амиль Гамзаев, Эммануэль Агбасон, Эндар Поладханлы, Ширзад Ширзадов, Камран Мамедов, Улаш Тургут, Джабраил Акперов, Эльшад Ширзадов, Уэсли Ван Бек, Дерин Беркоз, Эрджан Донат и Саадеттин Донат.

Ранее сборная Азербайджана потерпела два поражения на старте квалификации: сначала на выезде от Северной Македонии (49:87), а затем в домашнем матче против Люксембурга (90:95). На данный момент азербайджанские баскетболисты занимают последнее место в группе с разницей мячей -43, имея в активе 2 очка. Аналогичные показатели по набранным баллам у Ирландии, которая располагается на третьей строчке с разницей -24. Лидируют в квартете Северная Македония (+50) и Люксембург (+17), набравшие по 4 очка после двух туров.

Следующий матч подопечные Тахира Бахшиева проведут дома 2 марта против команды Северной Македонии.