Азербайджанская нефть подорожала
Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,32 доллара США, или 1,8% и составила 72,78 доллара США.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,2 доллара США или 1,7%, и составила 70,13 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 0,33 доллара США или 0,9% по сравнению с предыдущим показателем и составила 38,31 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,25 доллара США или 1,8% по сравнению с предыдущим показателем и составила 72,04 долларов США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.
