В Азербайджане подорожали стройматериалы

По состоянию на февраль 2026 года на рынке строительных материалов в Азербайджане наблюдается рост активности. Несмотря на увеличение производственных показателей в секторе, на рынке также сохраняется тенденция к повышению цен.

Согласно данным, в январе 2026 года общий объем производства строительных материалов составил 117,8 млн манатов, что на 39,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, рост производства асфальта, извести, бетонных конструкций и цементной продукции свидетельствует об оживлении строительной деятельности на рынке.

Как передает Day.Az, занимающийся продажей строительных материалов Рамиль Гасанов в комментарии Milli.Az отметил, что вместе с этим в феврале наблюдается поэтапное подорожание строительных материалов.

"В последние месяцы цены на часть представленных на рынке материалов выросли, и общий уровень удорожания в среднем составляет около 1,4% в месяц. Наиболее заметный рост цен зафиксирован на древесные материалы, металлические покрытия и некоторые виды кровельной продукции. Основными причинами подорожания являются рост цен на импортную продукцию, увеличение логистических и транспортных расходов, а также повышение спроса на фоне расширения строительных проектов в стране. Рынок строительных материалов Азербайджана по-прежнему в определенной степени зависит от импорта, при этом отмечается рост поставок цемента, стекла и керамической продукции из Турции. Резких ценовых скачков не наблюдается, однако по мере приближения весенне-летнего сезона на фоне роста спроса ожидается постепенное повышение цен", - отметил он.