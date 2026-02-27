Студентов, пропустивших более 25% занятий, могут допустить к экзаменам

Предлагается допускать к экзаменам студентов, которые из-за болезни не смогли посетить более 25% учебных занятий, на основании медицинской справки.

Как сообщает Day.Az, данное предложение отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Согласно постановлению Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики от 22 сентября 2025 года, Кабинету министров было рекомендовано усовершенствовать соответствующие правила с целью обеспечения права на образование студентов бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений, а также учащихся средних специальных и профессиональных учебных заведений, которые по уважительным причинам пропустили более 25% аудиторных занятий по предмету.

В отчете Омбудсмена, исходя из решения Конституционного суда, предлагается внести изменения в действующие правила, предусматривающие допуск к экзаменам студентов высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений, которые временно утратили трудоспособность (в связи с болезнью, карантином и другими причинами) и не смогли присутствовать более чем на 25% занятий по предмету, при наличии соответствующей медицинской справки.