Еще одно землетрясение произошло в Шамахы

Еще одно землетрясение произошло в Шамахинском районе. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, эпицентр подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Землетрясение произошло в 16:05 по местному времени. Магнитуда составила 3,3.

