https://news.day.az/society/1818768.html Еще одно землетрясение произошло в Шамахы Еще одно землетрясение произошло в Шамахинском районе. Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, эпицентр подземных толчков располагался на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 16:05 по местному времени. Магнитуда составила 3,3. Ранее мы сообщали, что в Шамахы произошло сильное землетрясение.
