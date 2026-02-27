В Вашингтоне состоялась выставка "Крик Ходжалы"

В Вашингтоне состоялись организованные посольством Азербайджана в США выставка "Крик Ходжалы" и реквием-концерт "Из тьмы к свету", приуроченные к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщил Trend Life руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, передает Day.Az.

В памятном вечере приняли участие представители дипломатического корпуса, местной общественности, азербайджанской диаспоры.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в своем выступлении подчеркнул значимость сохранения исторической памяти и отметил, что трагические страницы истории должны не только оставаться в памяти, но и служить источником ответственности для будущих поколений.

Руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов рассказал о выставке "Крик Ходжалы" и истории создания коллекции, отметив глубокий эмоциональный и творческий путь, пройденный художником. Выставка "Крик Ходжалы" видного азербайджанского художника Назима Мамедова (1934-2004), посвященная трагедии в Ходжалы, включает серию работ, отражающих боль и страдания, связанные с событиями февраля 1992 года. Над серией произведений художник работал в течение десяти лет, рассматривая это как свою творческую и гражданскую миссию.

Дадаш Мамедов отметил, что впервые серия из более чем 40 работ была представлена в 2002 году в Национальном музее искусств Азербайджана к 10-й годовщине трагедии. После этого вся коллекция была передана в дар музею и хранится в его фондах. В Вашингтоне экспонируется лишь небольшая часть коллекции, представленная в формате репродукций.

После официальных выступлений состоялся концерт азербайджанского композитора и пианиста Турана Манафзаде, в программу которого вошли произведения, проникнутые темами памяти, скорби и духовной силы. В ходе концерта в зале транслировалась видеоинсталляция "Ходжалы", ее автор - Константин Мельдяшев.

Инсталляция сопровождала живое исполнение, усиливая эмоциональное звучание концерта и создавая цельное художественное пространство памяти.