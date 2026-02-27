Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Болгарии

Эльмар Эльдар оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Болгарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Напомним, что ранее послом Азербайджана в Болгарии являлся Гусейн Джалал оглу Гусейнов, который был отозван с должности в сентябре прошлого года.