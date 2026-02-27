https://news.day.az/officialchronicle/1818806.html Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Болгарии Эльмар Эльдар оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Болгарии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Болгарии
Эльмар Эльдар оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Болгарии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Напомним, что ранее послом Азербайджана в Болгарии являлся Гусейн Джалал оглу Гусейнов, который был отозван с должности в сентябре прошлого года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре