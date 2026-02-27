Microsoft создала убийцу Word

Корпорация Microsoft превратила "Блокнот" в полноценный текстовый редактор. Об этом сообщает издание Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов медиа, "Блокнот" (Notepad) начал обрастать функциями продвинутого текстового редактора. В качестве примера они привели возможность проверки орфографии, форматирование текста, гиперссылки, заголовки и нумерованные списки. Также в будущем программа должна получить поддержку изображений. В этой связи авторы назвали "Блокнот" "убийцей Word" и других платных приложений.

Кроме того, в "Блокноте" появились функции искусственного интеллекта (ИИ), но они доступны только пользователям платного сервиса Copilot. Они позволяют править и переписывать тексты. При этом приложение остается программой для создания заметок. По мнению журналистов издания, Microsoft улучшила "Блокнот" потому, что его конкуренты типа "Apple Заметок" и Google Keep тоже стали более функциональными.

В материале говорится, что, несмотря на новые функции, пользователи продуктов Microsoft часто злятся, когда компания добавляет новые возможности в свои сервисы. "Многим пользователям просто нужно хорошее, функциональное встроенное приложение для заметок, чтобы записывать нужную информацию", - заметили авторы.

Журналисты подытожили, что "Блокнотом" можно и дальше пользоваться как простейшей программой для создания текстов - все новые функции отключаются в настройках.