Фиксируются слабые повторные подземные толчки в Шамахы

После землетрясение магнитудой 4,7 фиксируются слабые повторные подземные толчки.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Milli.Az сообщил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, первый подземный толчок имел магнитуду 4,7.

"Второй толчок ощущался примерно силой до 4 баллов. В настоящее время фиксируются слабые повторные толчки. Не думаю, что произойдет более сильное землетрясение - как правило, первый толчок бывает самым мощным. Сейчас в районе рассчитывается остаточная энергия, после чего станет известно, какой ее объем сохраняется. Что касается разрушений, то в хорошо построенных зданиях, считаю, их быть не должно. В старых постройках, возможно, могли появиться трещины. Землетрясение также ощущалось в соседних районах, что является нормальным явлением".

