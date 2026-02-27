Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" встретятся в 1/8 финала

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой определились все пары следующего раунда плей-офф.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, любопытным результатом жеребьевки стала встреча двух бывших соперников агдамского "Карабаха" - венгерского "Ференцвароша" и португальской "Браги". Командам предстоит разыграть путевку в четвертьфинал турнира.

Оба коллектива в разные годы испытывали горечь поражений от чемпиона Азербайджана в еврокубках. "Ференцварош" в текущем сезоне лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, уступив команде Гурбана Гурбанова в драматичном раунде плей-офф с общим счетом 4:5. Португальская "Брага", в свою очередь, сенсационно вылетела от "Карабаха" в сезоне-2023/24 на стадии 1/16 финала Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей со счетом 5:6.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

"Ференцварош" (Венгрия) - "Брага" (Португалия)

"Панатинаикос" (Греция) - "Реал Бетис" (Испания)

"Генк" (Бельгия) - "Фрайбург" (Германия)

"Сельта" (Испания) - "Лион" (Франция)

"Штутгарт" (Германия) - "Порту" (Португалия)

"Ноттингем Форест" (Англия) - "Мидтьюлланн" (Дания)

"Болонья" (Италия) - "Рома" (Италия)

"Лилль" (Франция) - "Астон Вилла" (Англия)