https://news.day.az/sport/1818775.html Боксер "Нефтчи" завоевала "золото" международного турнира в ОАЭ Боксер "Нефтчи" Эмили Рзаева (65 кг) выиграла "золото" международного турнира Zayed Sports Tournament по боксу, который прошел в Абу-Даби. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнование состоялось в столице Объединенных Арабских Эмиратов в рамках программы, приуроченной к месяцу Рамазан.
Боксер "Нефтчи" завоевала "золото" международного турнира в ОАЭ
Боксер "Нефтчи" Эмили Рзаева (65 кг) выиграла "золото" международного турнира Zayed Sports Tournament по боксу, который прошел в Абу-Даби.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнование состоялось в столице Объединенных Арабских Эмиратов в рамках программы, приуроченной к месяцу Рамазан.
Представительница "Нефтчи" провела турнирную дистанцию без поражений и по итогам финального поединка заняла первое место в своей весовой категории.
Отметим, что Zayed Sports Tournament является многоотраслевым международным соревнованием, которое ежегодно проходит в Абу-Даби и объединяет представителей различных видов спорта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре