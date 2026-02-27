Охрана случайно сбила Месси с ног

Лионель Месси оказался в неприятной ситуации во время товарищеского матча.

Во время товарищеской встречи между "Интер Майами" и "Индепендьенте дель Валье" произошел неожиданный инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, во время матча несколько болельщиков выбежали на поле, чтобы сфотографироваться с Месси. Сотрудники службы безопасности сразу попытались вмешаться и остановить их. В возникшей суматохе один из сотрудников по неосторожности сбил с ног как болельщика, так и самого Месси.

Кадры инцидента вызвали большой интерес в социальных сетях.