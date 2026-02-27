https://news.day.az/sport/1818754.html Охрана случайно сбила Месси с ног - ВИДЕО Лионель Месси оказался в неприятной ситуации во время товарищеского матча. Во время товарищеской встречи между "Интер Майами" и "Индепендьенте дель Валье" произошел неожиданный инцидент. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, во время матча несколько болельщиков выбежали на поле, чтобы сфотографироваться с Месси.
Охрана случайно сбила Месси с ног - ВИДЕО
Лионель Месси оказался в неприятной ситуации во время товарищеского матча.
Во время товарищеской встречи между "Интер Майами" и "Индепендьенте дель Валье" произошел неожиданный инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, во время матча несколько болельщиков выбежали на поле, чтобы сфотографироваться с Месси. Сотрудники службы безопасности сразу попытались вмешаться и остановить их. В возникшей суматохе один из сотрудников по неосторожности сбил с ног как болельщика, так и самого Месси.
Кадры инцидента вызвали большой интерес в социальных сетях.
