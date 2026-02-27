Что известно о последствиях землетрясения в Шамахы?

Информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе не поступало.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"По информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям из Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана, 27 февраля 2026 года в 15:52 по местному времени в Шамахинском районе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7. Подземные толчки в эпицентре ощущались силой около 5 баллов, в близлежащих районах - примерно 3-4 балла. На данный момент информация о разрушениях или пострадавших в Министерство по чрезвычайным ситуациям не поступала", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что в Шамахы произошло сильное землетрясение. Спустя несколько минут произошло еще одно землетрясение в Шамахы.