Названа доля туризма в экономике Азербайджана в 2025 году

В прошлом году доля туризма в экономике Азербайджана впервые достигла 5,3%.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Государственного агентства туризма Фуад Нагиев на общественных слушаниях в Комитете по труду и социальной политике Милли Меджлиса по теме "Текущее состояние туризма в Азербайджане и перспективы его развития".

Он сказал, что несмотря на региональные геополитические события, влияющие на статистику въездного туризма в Азербайджане в последние годы, анализ официальных статистических данных показывает, что туризм развивается с положительной динамикой.

По его словам, в постпандемийный период 2021-2025 годов валовой внутренний продукт в сфере размещения туристов и общественного питания ежегодно рос в среднем на 24,5%, достигнув 3,6 миллиарда манатов.

"Это на 23,2% больше, чем до пандемии COVID-19. По предварительным результатам, общий добавленный доход, созданный в туризме, составил 6,9 миллиарда манатов в 2025 году. В результате, в 2025 году доля туризма в экономике страны впервые в истории достигла 5,3%".

Ф. Нагиев подчеркнул, что быстрый рост поддержал тенденции по созданию новых рабочих мест в этой сфере:

"В постпандемийный период было создано 58 тысяч новых оплачиваемых рабочих мест в сфере размещения туристов и общественного питания, из которых 21 тысяча пришлось на 2025 год. В результате доля этого сектора в оплачиваемом трудовом рынке за 5 лет увеличилась с 1,5% до 4,6%".

За последние 5 лет общие расходы туристов увеличились на 7,7 миллиарда манатов, достигнув 9 миллиардов манатов в 2025 году, что на 39% больше, чем до пандемии. Также, по сравнению с 2019 годом, расходы на туризм на душу населения в въездном туризме в 2025 году увеличились на 74%.

Таким образом, за последние 5 лет доходы от гостиниц увеличились на 536 миллионов манатов, а оборот в сфере общественного питания вырос на более чем 2 миллиарда манатов. Также, в январе 2026 года, по сравнению с 2025 годом, количество иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 5%.